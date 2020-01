Parthenay : LISI Aeropsace décroche un contrat très important en Allemagne

Parthenay, France

Deux ans de travail en amont et six millions d'euros d'investissement ont été nécessaires pour décrocher ce contrat ! Ce partenariat conforte la place de l'entreprise dans le petit monde des sous-traitants des constructeurs des moteurs d'avions de ligne. Et la performance n'est pas anodine. Le client est allemand et quand on connait l'exigence extrême des industriels outre-Rhin, décrocher un tel contrat est formidable.

Un contrat d'une importance inattendue

En plus, LISI qui n'avait jusqu'à présent jamais fabriqué pour MTU a séduit à tel point la société allemande qu'elle va lui confier à l'horizon 2023 le quart des pièces dont elle a besoin pour réaliser une partie des compresseurs de moteur. Obtenir une telle part de marché, Alain Lucet, le directeur du site de Parthenay ne l'avait même pas imaginé.

LISI travaille aussi avec Safran pour lequel, il usine des pièces destinées aux hélicoptères © Radio France - Baudouin Calenge

Une quarantaine d'emplois créés

Ce contrat lie le site deux-sévriens à MTU pour dix ans. Dès 2023, LISI fabriquera 170 000 pièces par an à son client qui fabrique lui les compresseurs, pièces essentielles des réacteurs d'avion, d'Airbus en l’occurrence. Une fabrication qui va débuter très progressivement en fin d'année 2020 dans un nouveau bâtiment de 7000 mètres carré. Ce contrat va aussi obliger Lisy à recruter une quarantaine de personnes et devrait contribuer à faire grimper le chiffre d'affaire de l'entreprise. 55 millions aujourd'hui - 80 millions espérés en 2023. Car le site de Parthenay à d'autres partenariats en préparation avec cette fois les Etats-Unis.