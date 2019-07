Particulier Emploi : Un réseau pour promouvoir l'emploi à domicile en accompagnant employeurs et employés

Indre, Centre-Val de Loire, France

Devenir patron du jour au lendemain c'est ce qui arrive à des milliers de personnes en France lorsqu'elles décident de prendre un employé à domicile. Face à des employés eux même mal informés sur leurs droits, les malentendus sur les contours missions à exécuter, sur la réglementation, et sur les relations entre employeurs et employés peuvent être nombreux. C'est pour éviter ces écueils et accompagner les deux parties en toute transparence qu'est né le réseau Particulier Emploi.

Outils en ligne

Un réseau appuyé par la FEPEM (fédération des particuliers employeurs) mais aussi IRCEM prévoyance IPERIA Institut qui propose des outils pour aider les deux parties à établir une relation équilibrée et légale.

Hier (mardi 02/07) à Villedieu-sur-Indre, l'antenne régionale du réseau Particulier Emploi a présenté ses nouveaux outils. Pour les trouver, il suffit de faire un tour sur le site particulieremploi.fr de nombreuses réponses à différentes questions s'y trouvent et notamment sur la réglementation en vigueur, comment par exemple et tout simplement établir un contrat de travail en bonne et due forme. Également en ligne un manuel intitulé Cadre de Vies propose d'aborder de manière ludique différentes situations qui peuvent se présenter entre un particuler employeur et son salarié.

De quoi clarifier les relations entre les deux parties pour un secteur en pleine expansion. En France 3.4 millions de personnes emploient à leur domicile 1.5 millions de salariés. Dans le Cher on compte 16500 employeurs pour 7155 employés et dans l'Indre 13585 pour 5860 salariés. Lorsque malgré tout des questions subsistent ou que des conflits apparaissent, le réseau propose en dernier recours un organe de conciliation : la commission de dialogue. L'employeur et son salarié peuvent exposer le motif de leur litige auprès de deux représentants de la commission paritaire territoriale pour tenter de trouver une solution.

Renseignements au 09.72.72.72.76