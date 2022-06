Partir en vacances grâce aux aides de la CAF : 100.000 familles nordistes sont désormais éligibles

Les prix n'en finissent plus de grimper, et c'est sur les dépenses de loisirs qu'on se serre la ceinture, notamment celles des vacances. La CAF du Nord vient donc, au début du mois de mai, d'élargir son dispositif d'aide au départ en vacances : près de 100.000 familles sont désormais éligibles, c'est 15.000 de plus qu'au début de l'année.

Dépaysement

"Là on voit une prairie, et quand on passe en voiture on ne voit plus que la mer. A Roubaix, on n'a pas vue sur la mer !" Laura fait défiler ses toutes nouvelles photos de vacances sur son smartphone avec un grand sourire. Seule avec son fils de trois ans, elle a repris des études et vit grâce à une bourse et les aides de Pôle Emploi.

Cela faisait plus de 5 ans qu'elle n'avait pas pu prendre de vacances : "Juillet août, c'est toujours plus cher, février et avril aussi, ce ne sont pas de tarifs abordables pour moi. La question ne se posait même pas. Ce n'était pas la priorité du budget."

Alors quand elle apprend qu'elle est éligible aux aides de la CAF, direction le camping de Wimereux pour 5 jours repos : "C'était le dépaysement total, sans les soucis du quotidien, le réveil qui sonne le matin... des vraies vacances, quoi !"

5 jours de vacances pour 150 euros

Coût total du séjour : 570 euros. Les trois-quarts sont pris en charge directement par la CAF, Laura n'a déboursé que 150 euros de sa poche.

C'est pour permettre de souffler à des familles comme la sienne que la CAF du Nord élargit son dispositif. "Ce sont des familles déjà allocataires, qui ont au moins un enfant à charge et un quotient familial inférieur à 700 euros", explique Charlotte Vanbleus, responsable communication. En moyenne, 75% des frais de séjour sont pris en charge.

"On est sensibles au fait que la situation actuelle est plus compliquée pour les familles, avec aussi l'augmentation de l'essence", justifie-t-elle. Jusqu'à 200 euros d'aide pour les transports sont aussi débloqués pour les vacances d'été. "S'ils hésitaient à partir en vacances parce que c'est financièrement compliqué, ce coup de pouce financier va pouvoir les convaincre" conclut Charlotte Vanbleus.

Côté Pas-de-Calais, 52.000 familles sont éligibles au dispositif.