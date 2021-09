Pas d’abonnement à la Scène Nationale d'Albi cette année pour être plus souple avec le public

Beaucoup de théâtres et de salles de spectacle font leur rentrée en ce moment et se demandent comment redonner envie au public de revenir. La SNA, Scène Nationale d’Albi, a décidé de délaisser pour le moment les abonnements pour être plus souple avec ses spectateurs.

Après 14 mois de crise sanitaire, la Scène Nationale d’Albi (SNA), qui est abritée dans le grand théâtre de la ville, veut prendre soin de son public. Un public qui a été "malmené" cette dernière année par les obligations liées au Covid 19 dit Martine Legrand. Spectacles annulés à la dernière minute, remboursement des abonnements : "Cette rentrée est formidable. Nous ne pouvions pas faire comme si de rien n’était", poursuit la directrice.

Renouer le fil avec le public

Les abonnements sont donc suspendus pour cette année. C’est pourtant un moyen très important pour le théâtre de remplir les salles, et notamment les plus « petits » spectacles. C’est aussi ce qui apporte une sécurité financière à toutes les salles avec une trésorerie d’avance. Mais la SNA a vraiment voulu privilégier le lien avec le spectateur, renouer le fil avec le public en étant beaucoup plus "souple". A la place du traditionnel abonnement, la SNA propose une carte de réduction à 30 euros qui donne accès à tous les spectacles à 18 euros ( 9 euros pour le tarif réduit) .

Martine Legrand directrice de la SNA. © Radio France - SM

Une option qui plait visiblement au public. "Cela nous permettra d’être plus réactif dans le remboursement s’il y a une nouvelle crise sanitaire qui se déclenche", promet en tout cas Martine Legrand.

Des assouplissements dans de nombreux autres théâtres

Cette option de l’abandon de l’abonnement a été validée par Albi, mais elle a été longuement réfléchie dans beaucoup de scènes de la Région. A Montauban dans le Tarn-Garonne, au Théâtre Olympe-de-Gouges qui propose une quarantaine de levée de rideaux, cette option a été envisagée puis rejetée pour le moment. "Mais nous avons un public qui est très attaché à cet abonnement". Toutefois, l’abonnement annuel a été remplacé par des abonnements pour trois mois, pour l'hiver, le printemps ou l'automne. Une manière là aussi d’être plus souple en cas de crise. "Depuis que nous sommes soumis à des règles sanitaires, le public a beaucoup moins de visibilité et il fallait s’adapter", explique-t-on dans le théâtre montalbanais.

Enfin à Toulouse, au Théâtre du Capitole, les abonnements ont aussi été assouplis. Il faut prendre trois concerts au lieu de quatre les années précédentes pour bénéficier du nouvel abonnement libre. Une nouvelle formule que la salle toulousaine qualifie de "nouvelles formules plus libres, plus souples et plus avantageuses". Un pass jeune a également été mis en place. Tout cela pour tenter de redonner confiance et envie au spectateur de revenir plus régulièrement aux spectacles.