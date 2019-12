Pas d'accord entre Benoit Laval et Rossignol pour le rachat de "Raidlight" à Saint-Pierre-de-Chartreuse

Saint-Pierre-de-Chartreuse, France

C'est dans un mail que Benoit Laval a reçu la nouvelle cette semaine. Le fondateur, il y a 20 ans, de la société Raidlight, (équipement pour les trailers) à Saint-pierre-de-chartreuse (Isère),n'a pas trouvé d'accord avec le groupe Rossignol pour racheter l'entreprise... qu'il avait lui même vendu au groupe.

"Pour trouver un accord, il faut être deux"

"L'atelier va fermer puisque Rossignol a décidé de mettre la clef sous la porte et de licencier", raconte amère Benoit Laval. Celui-ci était en discussion depuis plusieurs semaines avec le groupe Rossignol pour racheter l'entreprise qu'il avait lui même fondé. "J'avais fait une proposition de reprise de cette atelier sous une autre forme mais malheureusement nous n'avons pas pu trouver un accord", regrette l’entrepreneur.

Résultat, les six salariés de l'atelier vont rester au chômage et les machines à l'arrêt. " Rossignol n'a absolument aucun projet a ce sujet et préfère que ça devienne rien, plutôt que ça se transforme. C'est dommage pour le village de 1.000 habitants, les six salariés, et l'innovation", ajoute Benoit Laval.

Un problème qui n'est pas d'ordre financier

Selon lui, si la transaction n'a pas fonctionné ce n'est pas un problème financier. "Je n'ai pas reçu d'explications qui me semblent valables a mon niveau de compréhension. C'est la confidentialité des courriers, je ne peut pas entrer plus dans les détails mais il n'y a aucun argument qui ne soit convaincant".

D'après Benoit Laval, les négociations sont totalement terminées. "Je suis déçu pour les salariés que je connais et qui vivent sur place. Et je suis déçu pour ce savoir faire co-financé par l'Etat par d'autres institutions publiques, l'innovation, les produits made in France et le haut-de-gamme. C'est fort dommage que tout disparaisse", conclu le fondateur de Raidlight