Pas d'accueil physique pour les impôts en Franche-Comté, mais une aide par téléphone

"L'an dernier, à la même époque, sur le Territoire de Belfort, un peu plus de 6000 personnes s'étaient présentées au centre des impôts pour des questions sur leur fiche de déclaration d'impôts sur le revenu" explique David Pessarossi, directeur départementale des Finances publiques. Maintenant que les portes des centres d'impôts sont closes en raison du confinement, qui va pouvoir répondre aux interrogations diverses des contribuables? Ce sera toujours le centre des impôts, mais par téléphone répond l'administrateur des Finances publiques.

Un numéro vert pour toutes les questions sur l'impôt sur le revenu

"Nous avons un numéro vert : le 0809 401 401, ouvert de 8h à 19h. Vous tomberez sur un opérateur qui peut répondre à un certain nombre de questions. Et si jamais cela ne suffisait pas, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique" précise le directeur des Finances Publiques du Territoire de Belfort. Le dispositif existait déjà auparavant, mais il a été "renforcé" ajoute David Pessarossi. "Nous sommes fermés au public, mais derrière les portes fermées il y a quand même des gens qui travaillent physiquement dans les bureaux ou bien des salariés équipés d'un ordinateur et qui peuvent télétravailler depuis leur domicile".

Attention aux délais de la Poste

Les Doubiens ont jusqu'au 8 juin et les Terrifortains et les Haut-saônois jusqu'au jeudi 11 juin pour remplir leur déclaration d'impôts pour la partie internet. Pour la partie papier, c'est la même date pour tout le monde : jusqu'au vendredi 12 juin. David Pessarossi invite les contribuables qui optent pour la version papier à prendre un peu d'avance pour l'envoyer via la Poste : "comme vous le constatez, la Poste ne passe pas tous les jours, il y a un certain retard dans la livraison des courriers. Il ne faut donc pas attendre la date limite, même s'il y a le cachet de la Poste faisant foi il vaut mieux s'y prendre à l'avance".

Une nouvelle option : la déclaration automatique

Nouveauté cette année, pour certains contribuables, il n'y aura pas besoin de remplir de déclaration. Il suffira seulement de vérifier les informations préremplies dont dispose l’administration fiscale : si ces informations sont justes, ces usagers n’ont plus rien à faire. La déclaration de revenus sera automatiquement validée. Dans le Territoire de Belfort, plus de 47 000 foyers fiscaux sont potentiellement concernés : "dans ces 47 000 foyers, peut-être que certains se sont mariés, ont divorcé, ont fait un don. Donc il y a peut-être des gens pour qui il y a des choses à rajouter, mais pour ceux qui peuvent en bénéficier c'est une avancée. Ils n'auront qu'à vérifier" Explique David Pessarossi.