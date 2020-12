Pas d'augmentation de tarifs ni de suppressions de postes prévus à la SETRAM malgré la crise

Malgré 4 à 5 millions d'euros de manque à gagner estimés en 2020 à cause de la crise sanitaire, la SETRAM, les transports en commun du Mans, exclut toute augmentation de tarifs ou suppressions de postes.

La SETRAM, le réseau de transports en commun du Mans et de son agglomération n'augmentera pas ses tarifs pour combler les pertes liées à la crise sanitaire. Il n'y a pas de suppression de postes en vue non plus, assure Jean-Paul Pringuet, son directeur.

La SETRAM prévoit pourtant un manque à gagner de 4 à 5 millions d'euros pour l'année 2020 à cause de l'épidémie et la baisse de la fréquentation du réseau. Cela représente un tiers des recettes habituelles.

Le Mans Métropole assumera une partie des pertes

"Pendant le premier confinement, nous étions à 10% de notre fréquentation habituelle. Ensuite, à la rentrée de septembre, nous avions atteint à nouveau 85% de la fréquentation classique. Là, nous sommes redescendus à 60%", détaille Jean-Paul Pringuet, le directeur de la SETRAM.

"Cela fait deux ans que nous n'augmentons pas les tarifs, et aucune augmentation n'est prévue pour combler ces pertes. Le Mans Métropole décide de cette augmentation de tarifs, et ce n'est pas à l'ordre du jour pour récupérer ce manque à gagner", continue-t-il.

Comment les pertes vont-elles être compensées ? Des négociations sont en cours avec Le Mans Métropole, mais le partage entre la collectivité et la SETRAM devrait se faire "à hauteur de 50%" confie Jean-Paul Pringuet.

Les règles sanitaires toujours respectées

Le port du masque est obligatoire depuis de longs mois sur le réseau de transports en commun, et la règle est encore observée assure Jean-Paul Pringuet.

"C'est bien suivi, nous sommes à 99% de port du masques chez les usagers, c'est une bonne satisfaction. Quand les conducteurs rappellent les passagers à l'ordre, ils s'exécutent ou bien ne montent pas", explique M. Pringuet.

"Cela peut dégénérer parfois, avec des disputes et des violences verbales, ce n'est pas fréquent mais cela arrive", déplore-t-il.