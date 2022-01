Réservations en baisse pour les vacances d'hiver en Bretagne

Les acteurs du tourisme commencent à s'activer avec l'arrivée des vacances d'hiver, qui débutent ce samedi 5 février en Bretagne. Mais cette année la plupart des locations vont rester vides. 21 % des Gîtes de France en Bretagne (Morbihan, Ille-et-Vilaine et Côtes-d'Armor) sont réservés contre 45 % l'année dernière.

Un écart qui s'explique très simplement selon Yves Jehanno, le directeur des Gîtes de France du Morbihan : "L'année dernière nos réservations ont explosé parce que les remontées mécaniques des stations de ski étaient fermées. Les touristes se sont tournés vers le littoral mais là, tout est ouvert alors ils partent à la montagne". Ce taux d'occupation de 21 % est finalement assez habituel pour une période de basse saison.

Les acteurs du tourisme relativise

Ce taux d'occupation des Gîtes de France en Bretagne de 21 % est à prendre "avec précaution", précise Yves Jéhanno. Parmi les 4 000 locations disponibles, seules 69 % sont ouvertes à la réservation pendant cette période. Finalement, c'est un taux d'occupation assez classique.

Chez Clévacances à Quimper [ndlr : un label similaire à celui de Gîte de France], l'heure n'est pas non plus à l'inquiétude : "Comparé à l'année dernière nous sommes retombés dans une année classique. On remarque quand même que les réservations de dernière minute sont de plus en plus fréquentes alors on attend de voir comment ça va se passer", précise Gwenaëlle Le Bris.

La saison estivale s'annonce bien pour les deux labels. Plusieurs gîtes de la région affichent déjà complets pour les mois d'été.