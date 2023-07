Pas d'impact des émeutes pour le tourisme international sur la Côte d'Azur

Des chiffres "sans doute supérieurs à l'an dernier", prévient déjà Bruno Mercadal, le vice président de la branche hôtellerie de l'Umih Nice Côte d'Azur. L'année 2022 était pourtant déjà excellente, mais les réservations enregistrées pour cet été sont encore plus fortes. "La plupart des hôteliers vont avoir entre 85 et 95% d'occupation en juillet et en août. 2019 était historique, 2022 était supérieur, 2023 sera encore meilleur".

ⓘ Publicité

"Pas de demande d'annulation ici contrairement à ce qu'on constate à Paris ou dans d'autres régions"

Les émeutes du moment après la mort de Nahel à Nanterre n'ont pour le moment aucun impact assure Bruno Mercadal. "On a la chance dans notre région de ne pas avoir d'actions trop virulentes."

En témoigne ce chiffre : le nombre de réservation de vols de touristes étrangers à l'aéroport de Nice Côte d'Azur a augmenté de 21% pour cet été.