Pas d'internet, pas de téléphone : près de Missillac, les oubliés de la communication

"Un mois pour réparer un fil ? c'est scandaleux!" s'insurge Marcel Le Bronze. Cet habitant de la Croix de Kernan, un hameau en pleine campagne sur la commune de Missillac, refuse de se résigner, même si les coupures sont monnaie courante dans le secteur.

Marcel Le Bronze a installé son "bureau" dans le seul endroit où il capte avec son téléphone portable : son jardin © Radio France - Hélène Roussel

J'appelle SFR qui appelle Orange chargé de la réparation qui lui-même appelle le sous-traitant" - Marcel Le Bronze

Le 12 Aoùt dernier, un agriculteur percute accidentellement un poteau, rompant ainsi la connexion d'une quinzaine de foyers. Marcel Le Bronze raconte avoir eu trois fois la promesse d'une réparation, mais "toujours rien. Le problème, c'est que vous appelez l'opérateur qui, lui, appelle l'autre opérateur chargé de la panne, qui lui-même s'en remet au sous-traitant. C'est pathétique. Et comme on vit en campagne, rien ne se passe, nous sommes les oubliés".

Pas de téléphone fixe ni d'internet : un handicap lorsqu'on vit dans une zone blanche

"L'opérateur c'est SFR, mais la maîtrise, c'est Orange", explique le maire Jean-Louis Mogan, qui a lui aussi contacté l'opérateur à plusieurs reprises, "sans surprise, sans résultat". Pas de téléphone fixe ni d'internet, ce ne serait pas si grave si le secteur de Missillac n'était pas une zone blanche. Le téléphone portable ne capte pas ou mal. Marcel Le Bronze nous emmène dans son jardin où il a installé quelques chaises et une bâche : "voilà c'est mon bureau" ironise-t-il. "Et quand ça ne capte pas là non plus, eh bien je n'ai plus qu'à aller au milieu de la route à la recherche des barres. Avant de parler de la 5G, ils pourraient commencer par installer la 3G partout!". Résultat depuis près d'un mois : quand le couple est à la maison, personne ne peut le joindre.

Même quand le réseau soi-disant fonctionne, ça ne marche pas toujours" - Corinne Le Bronze

Sa femme, directrice d'école à Missillac, est désabusée : "vous savez, même quand il n'y a pas de panne, on ne sait jamais s'il va y avoir du débit et si internet va fonctionner. A Pâques, notre fils devait envoyer ses partiels, il n'a jamais pu, nous n'avions pas la connexion. Et dans le meilleur des cas, on ne peut pas regarder la télé et surfer en même temps, c'est une personne à la fois."

"On vit en campagne, loin des grandes villes, c'est comme si on n'existait pas. C'est ça aussi la disparition du service public" © Radio France - Hélène Roussel

SFR a promis à Marcel Le Bronze une réparation pour ce vendredi 9 septembre, "mais peut-on les croire?". En attendant, "il faut bien une connexion pour payer les impôts et les factures, on fait comment ?". Et sa femme, sarcastique, résume : "On est loin de Paris".

Le maire, lui, compte sur la fibre l'an prochain.