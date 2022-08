Pas d'interruption en août pour la grève des éboueurs de l'Auxerrois

Ils n'envisagent pas de mettre en pause leur mouvement de grève. Les éboueurs de l'Auxerrois mobilisés pour obtenir des embauches et une revalorisation de salaire de 300€ poursuivront leur mouvement tout le mois d'août, tant que la négociation sera à l'arrêt avec l'agglomération. L'idée de reprendre le travail au mois d'août avant de réenclencher la grève à la rentrée avait été envisagée mais elle n'a pas été retenue.

"Si on reprenait le travail, ce serait comme si notre mouvement n'avait jamais existé" - Mickaël

Une réunion des maires de l'agglomération est prévue le 5 septembre, une date trop lointaine pour les éboueurs. "On en a marre d'être là, on aimerait tous reprendre le travail demain, on est des travailleurs", explique Mickaël, gréviste et représentant du syndicat Unsa.

Il reproche au maire d'Auxerre et président de l'agglomération Crescent Marault de ne pas avoir pris d'engagement auprès des grévistes lors de leur dernière rencontre. "On a eu des 'Je suis d'accord sur tel point', mais il n'y a rien d'acté ! On ne s'est pas assis autour d'une table, rien n'est écrit ou signé, donc on ne lâchera pas", précise Mickaël. "Tant qu'il n'y aura pas quelque chose de concret, on restera sur le piquet", conclut-il.