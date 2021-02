"Pas de bébé à la consigne" : manifestation à Grenoble dans le monde de la petite enfance

Mobilisation ce mardi dans le monde de la petite enfance. Plusieurs syndicats et le collectif « pas de bébé à la consigne » appellent à manifester contre la réforme Taquet. Florence Delahais, membre du collectif et éducatrice dans une crèche grenobloise, était l'invité de France Bleu Isère.

Une manifestation à l'appel de FO, Sud, CFDT, et du collectif "Pas de bébés à la consigne", est prévue à 14 heures ce mardi place de Verdun à Grenoble.

Plusieurs points ne vous conviennent pas dans ce projet de réforme : il y a notamment le nombre d'enfant par adulte encadrant. Qu'est-ce qui va changer ?

Les normes d'encadrement actuelles sont trop élevées pour nous : un adulte pour cinq enfants qui ne marche pas et un adulte pour huit enfants qui marchent. Elles sont obsolètes et datent de 1951. Nous, ce que nous revendiquons pour répondre aux besoins des enfants aujourd'hui c'est : un adulte pour cinq enfants quel que soit l'âge des enfants et quel que soit leur développement moteur.

Et dans la réforme c'est...

Dans la réforme, c'est un pour six. Mais sachant qu'il peut y avoir un dépassement de 15 % par jour. Du coup, on arrive quasiment à un pour huit aussi, ça ne changera pas grand-chose dans les faits...

La réforme prévoit également que la superficie par enfants va être diminuée : ça aussi vous le contestez ?

Oui, bien sûr ! Parce qu'il faut quand même un certain espace vital pour les enfants. Donc on demande à ce que la surface soit de 7 mètres carré par enfant. Avec 5,5 mètres carrés, vous avez dix enfants dans 55 mètres carrés; sachant qu'il faut un espace pour un vestiaire, de l'espace pour un lieu où on va mettre une table de change, des petites toilettes pour les enfants, un lavabo pour qu'ils se lavent les mains, un espace pour le sommeil, un espace de vie pour les enfants. Vous avez aussi des petites tables des petites chaises, des rangements pour les jeux... Et donc après l'espace de jeu, l'espace où l'enfant va pouvoir se développer, entrer en relation avec les autres enfants, cet espace va être extrêmement restreint et nous savons que, plus l'espace est restreint, plus l'agressivité entre les enfants montrent. Donc ce n'est tout simplement pas acceptable pour nous.

La commission des "1000 premiers jours", voulue par Emmanuel Macron, a rendu ses travaux en septembre. Ces nouvelles normes ne respecte pas les préconisations des experts ?

Malheureusement non, en terme d'encadrement surtout. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de chiffres donnés pour l'espace d'accueil des enfants. Mais, en tout cas, cette commission d'expert a recommandé que 70 % du personnel soit qualifié. Actuellement, on est sur un rapport de 40 % de personnel qui est qualifié pour 60 % non qualifié. Et que les personnels soient en nombre comme nous le demandons : également un adultes pour cinq enfants .

Cette réforme est vraiment préjudiciable pour les bébés ?

Oui ! Parce qu'aujourd'hui, pour bien se développer, un enfant a besoin d'être dans un lieu qui lui permette en effet de jouer, de rencontrer les autres enfants dans de bonnes conditions. Mais il a aussi besoin d' adultes disponibles pour prendre soin de lui au quotidien, pour l'accompagner dans son éveil, dans son développement psychomoteur et affectif, dans son langage. Et si les enfants sont trop nombreux, et bien on ne peut pas répondre aux besoins fondamentaux des enfants.

Est-ce que ça n'est pas une façon aussi de répondre aux demandes des familles parce qu'il n'y a pas assez de place en crèche. Est-ce que réduire le nombre d'adultes, le nombre de mètres carré, finalement ce n'est pas répondre à cette demande ?

Pour nous, ça répond plus à un choix financier. Alors, c'est vrai qu'il y a de réels besoins du côté des parents en termes de mode de garde, mais, nous, notre rôle de professionnels de la petite enfance c'est de rappeler et de défendre la qualité d'accueil des enfants pour qu'ils puissent bien se développer. Après, c'est sûr que les politiques ont des choix à faire, ce qui inclut l'aspect financier. Mais nous nous sommes là pour défendre les besoins et la cause des enfants.