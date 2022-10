"Pas de bébés à la consigne" : les professionnels de la petite enfance en grève en Côte-d'Or

"Pas de bébés à la consigne" : c'est le mot d'ordre d'un collectif de professionnels de la petite enfance qui appelle à la grève ce jeudi en Côte-d'Or et dans toute la France. À Dijon, un rassemblement est prévu à 14h devant la préfecture.

ⓘ Publicité

Ces professionnels dénoncent notamment un arrêté qui a été pris cet été et qui permet de recruter des employés non diplômés pour faire face à la pénurie de personnel. D'après Anne Mathey, présidente de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) en Bourgogne-Franche-Comté, il faut supprimer cet arrêté et prendre le sujet par l'autre bout, c'est à dire rendre le métier plus attractif pour les jeunes, notamment en augmentant les salaires.