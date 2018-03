Depuis mardi matin, aucun bus ne circule dans l'agglomération forbachoise. Les négociations salariales chez Forbus se sont mal terminées lundi soir, quasiment tous les agents ont cessé le travail. Le transport n’est pas assuré non plus. La grève continue ce mercredi.

Forbach, France

Les véhicules de la régie Forbus sont au dépôt depuis mardi matin. Le transport scolaire n’est pas assuré non plus. 98 % des agents ont cessé le travail à la suite de l’échec des négociations salariales. "La direction s’est trompée dans le chiffrage alors qu’on approchait d’un accord en fin de journée. Du coup, tout a été remis en cause, _on est parti au clash_, et voilà une journée pour rien", raconte Michel Stasi, délégué CGT.

La direction s'en tient à 2% d'augmentation de l'indice, les salariés veulent 3% de hausse, une grille de salaire réévaluée et une prime de risque de 50 euros par mois.

Marie Quinon, déléguée force ouvrière, estime que les 67 salariés sont au régime sec depuis plusieurs années. "On n’a eu que 1% de hausse en quatre ans. On veut bien arrondir les angles, mais _au bout d’un moment ça casse_. Les gens ne veulent plus rien entendre, c’est ce qui explique qu’on arrive à un taux aussi fort de grévistes".

Le directeur de Forbus, Denis Dolisy, répond qu'il y a eu des efforts financiers malgré tout ces dernières années : "il y a eu une prime de 500 euros il y a deux ans, une hausse du point d’indice de 1% il y a un an, sans compter la mutuelle et les obligations liées aux tenues et à leur nettoyage. Donc, en moyenne chaque année, l’entreprise a mis dans les négociations salariales _entre 60.000 et 80.000 euros_, sauf en 2015 qui a été une année blanche".

Les bus de Forbach sont tous au dépôt. © Radio France - François Pelleray

Forbus veut garder de l’air également pour investir, la station d’alimentation en gaz a coûté 1,3 millions d’euros, et il faudra acheter des bus au gaz bientôt.

Le malaise à Forbus a également été alimenté par une révélation en début d'année. Un cadre qui a pu quitter la régie suite à une rupture conventionnelle avec un demi-million d'euros. C'est beaucoup, mais c'était légal. "C’est un calcul que nous avons fait, verser tout de suite une forte somme plutôt que de conserver ce cadre et le payer cher pendant encore des années", justifie Denis Dolisy, le directeur de Forbus. Ce qui n'empêche pas de nombreux salariés de faire la comparaison avec les 3% de hausse qu'on leur refuse.