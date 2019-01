Pas de cantine, des écoles fermées mardi à Strasbourg contre le maintien de la semaine de quatre jours et demi

Les syndicats d'enseignants et de personnels des écoles appellent à la grève mardi 15 janvier à Strasbourg. Ils protestent contre le maintien de la semaine de quatre jours et demi dans la capitale alsacienne.

Des écoles maternelles et primaires seront fermées mardi à Strasbourg.

Strasbourg - France

Les syndicats d'enseignants (Sgen-CFDT, SE-Unsa, SNNDI-FO, SNUipp) et des personnels des écoles (CFDT, CGT, FO, Unsa) ne digèrent pas la décision du maire de Strasbourg de maintenir la semaine de quatre jours et demi à la rentrée 2019. Un appel à la grève est lancé pour le mardi 15 janvier et il s'annonce bien suivi.

La ville a déjà annoncé que toutes les cantines seront fermées. Les accueils périscolaires maternels du matin avant l’école, et du soir après l’école seront assurés dans la mesure du possible. Selon le syndicat Snuipp-FSU du Bas-Rhin, de nombreuses écoles seront fermés.

Un rassemblement est prévu à 11h30 devant la cité administrative à Strasbourg.