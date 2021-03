Pas de collecte des Restos du Coeur ce week-end dans les Pyrénées Atlantiques

Ce week-end les Restos du Coeur organisent leur collecte annuelle de denrées pour aider les familles les plus précaires dans toute la France. Il n'y en aura pas dans les Pyrénées Atlantiques à cause de la crise sanitaire.

Ce week-end a lieu la collecte annuelle de l'association des Restos du Coeur. Sauf que cette année, elle n'aura pas lieu dans les Pyrénées Atlantiques. Le bureau de l'association s'est réunie au niveau départemental, et il a été décidé que la collecte n'aurait pas lieu du fait de la crise sanitaire. "On ne veut pas mettre en danger nos bénévoles qui se retrouveraient très nombreux dans un petit endroit", explique le Christian Tilhac, responsable du centre à Anglet.

Dans le centre à Anglet, ce sont en effet 80 bénévoles, et environ une cinquantaine mobilisée pour réaliser la collecte et le tri, trop de gens et trop de risque pour Christian Tilhac. "Nous faisons la collecte dans les grandes surface, au contact de plein d'autres personnes, et puis surtout on récupère toutes les denrées sur le centre d'Anglet, ça fait _une cinquantaine de bénévoles dans un petit espace pour tout ranger, tout trier_, ça fait beaucoup de personnes dans un petit confinement". Conséquence, la collecte annuelle n'aura pas lieu, elle sera reportée à après les vacances d'été, "au mois de septembre", suppose Christian Tilhac.

Mais forcément, faute de collecte, ça fait des denrées en moins pour les centres du département. "A Anglet, notre stock est assez correct, mais on risque d'avoir des difficultés, parce que bon la collecte nationale c'est ce qui nous apporte le plus de stock dans l'année". Des difficultés alors que s'achève la campagne hivernale des Restos du Coeur avec pour Anglet une augmentation de bénéficiaires de 20%.