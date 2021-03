Pas de collecte nationale pour les Restos du Cœur le week-end prochain en Corrèze

C'est l'un des temps forts chaque année pour les Restos du Cœur. La grande collecte nationale a lieu le week-end prochain presque partout en France. Mais en raison de la poussée épidémique dans plusieurs départements, elle est reportée notamment en Corrèze mais aussi dans le Nord, en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne ou encore dans les Pyrénées-Atlantiques.

La collecte maintenue en Haute-Vienne

"Les conditions matérielles pour l’organiser de la manière la plus sûre possible pour les bénévoles et pour les donateurs n’y étaient pas réunies" a justifié l'association dans un communiqué. Pas de report en revanche en Haute-Vienne où la collecte aura lieu normalement "dans le respect d'un protocole sanitaire renforcé", aussi bien pour les bénévoles que les donateurs.