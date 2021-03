Pas de confinement le week-end en IDF : "un soulagement" pour le représentant des PME franciliennes

Le Premier ministre l'a confirmé jeudi soir, lors d'un nouveau point presse sur la crise du Covid, l'Ile-de-France ne sera pas confiné le week-end. "Un soulagement, un peu d'embellie dans une période pas facile depuis un an", a réagit ce vendredi sur France Bleu Paris, Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME dans la région, qui représente 7.000 petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs.

Aujourd’hui à Paris, 42.000 commerces sont fermés sur 63.000, et 12.000 restaurateurs sont en difficulté, "ce n'est pas rien", tient à rappeler Bernard Cohen-Hadad. "On ne voulait pas ajouter une seconde peine. On veut maintenant arrêter les stop and go et avoir un rythme de croisière."

Il espère la sortie du tunnel dans 4 à 6 semaines comme l'a esquissé Emmanuel Macron. "On va essayer de tenir." Mais Bernard Cohen-Hadad refuse de nouveaux protocoles sanitaires, "on est au bout du bout, on a fait beaucoup d'efforts".

Pas de confinement, mais il va falloir réduire nos sorties, nos déplacements et les brassages. Les centres commerciaux de plus de 10.000 mètres carré vont devoir fermer à partir de ce week-end a annoncé Jean Castex. Cette fermeture ne doit pas durer "trop longtemps". "Il faut éviter un économicide. Les centres commerciaux sont importants, parce que dans les grandes villes, c'est l'occasion de faire ses courses rapidement".

Faut-il repousser le couvre-feu à 19h ?

Certains maires d'Ile-de-France militent pour décaler le couvre-feu d'une heure et permettre aux Franciliens de faire leurs courses plus tranquillement. Bernard Cohen-Hadad n'est pas contre."Pourquoi pas, pour éviter l'afflux de consommateurs entre 17 et 18h". Ce serait aussi une aubaine pour les commerçants. "Entre 18h et 19h, c'est 10% de chiffres d'affaires en plus".

Bernard Cohen-Hadad rappelle que le trajet moyen pour travailler dans la région est de 45 minutes minimum. "Tout ça prend du temps, et nous avons besoin d'un peu plus de temps pour faire nos courses. Encore faut-il respecter les distanciations sociales et les gestes barrières."