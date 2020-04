Pas de course hippique à l'horizon à l'hippodrome de Chambray-lès-Tours

Le 19 avril devait être le lancement de la saison hippique sur l'hippodrome de Chambray-lès-Tours. Il devait accueillir la deuxième étape du Trophée Vert, l'une des quatorze étapes de l'année. Mais le confinement contraint les organisateurs à annuler les étapes les unes après les autres. L'hippodrome Tourangeau avait accueilli l'an dernier pour son étape près de 3.000 spectateurs.

Des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les organisateurs

Plus largement, c'est tout le programme du printemps en Touraine qui est mis à mal par le confinement. Neuillé-Pont-Pierre les 26 avril et 10 mai, Chambray-lès-Tours les 3 et 17 mai. Et ce n'est pas tout. La course programmée à La-Roche-Posay le 31 mai est fortement menacée. Idem pour le 21 mai et le 14 juin à Savigny-sur-Braye dans le Loir-et-Cher.

Courir à huis-clos, c'est une course à la faillite. Marie-France Pelletier, gérante des sociétés de courses de Touraine

Chinon doit accueillir deux réunions les 5 et 12 juillet. Auront-elles lieu? Impossible d'y répondre à cette heure-ci, et pour cause, combien de spectateurs seront autorisés? La jauge sera-t-elle plafonnée? Un huis-clos sera-t-il imposé? Auxquels cas, à raison d'une centaine de chevaux par réunion, avec deux accompagnants minimum, les soigneurs, les bénévoles, les officiels, les réunions pourraient de fait être annulées si les services de l'Etat envisagent les 100 personnes maximum sur site. Toutes les courses régionales seront annulées si il n'y a pas de spectateur, l'une des seules rentrées d'argent pour les organisateurs.