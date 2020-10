Pas de couvre-feu, mais des précautions supplémentaires dans les restaurants de Dordogne

Le premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi un protocole sanitaire renforcé pour tous les restaurants de France dès ce samedi 17 octobre. En Dordogne, où la circulation du coronavirus reste faible malgré une augmentation sur la dernière semaine, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMIH-24 a immédiatement adressé un mail à tous ses adhérents périgourdins, avec le détail des précautions à prendre dès ce samedi : Les tables des restaurants ne pourront accueillir que six personnes maximum, chaque établissement devra ouvrir un cahier à l'accueil pour noter les coordonnées des clients (ces contacts devront être conservés 14 jours, pour une éventuelle recherches des contacts d'une personne contaminée), les clients devront conserver leur masque jusqu'au premier plat, et paiement devra se faire à table pour éviter les déplacements. La capacité maximale d'accueil de l'établissement devra être affichée à l'extérieur (et éventuellement sur son site internet), en cas de contrôle de police... ou de gendarmerie.

tout vaut mieux que d'être complètement complet" - Frédéric Besnard, restaurateur

Frédéric Besnard dirige trois restaurants à Périgueux (Chez Fred, Les Coupoles, et La Fabrik). L'ancien protocole sanitaire lui a déjà fait perdre une douzaine de places Chez Fred, soit 20% de sa capacité, mais pour lui "c'est mieux de perdre 12 places et d'être ouverts, que d'être complètement fermés"