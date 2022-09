Pas de crise pour les panneaux solaires

"On a beaucoup de retard pour atteindre les objectifs du Grenelle" juge Willy Roblin, gérant de la société Kilowatt + en Vendée et qui installe des panneaux photovoltaïques.

Pour répondre à l'urgence énergétique le gouvernement veut plus de panneaux solaires. La question était sur la table ce lundi du conseil des ministres. En visite jeudi dernier à Saint-Nazaire pour inaugurer le premier champ d'éoliennes en mer, Emmanuel Macron avait fait part de sa volonté de "réduire les délais d'enquêtes publiques et de recours, en particulier pour les éoliennes en mer, et de voir fleurir les panneaux solaires sur les parkings, les bords d'autoroutes et les terrains agricoles".

Le téléphone sonne tous les jours. Willy Roblin

On peut faire beaucoup mieux en la matière juge en effet Willy Roblin patron de la société Kilowatt + basée à Nesmy près de La Roche-sur-Yon et qui installe des panneaux photovoltaïques : "Bien sûr il y a des opportunités chez les agriculteurs, les industriels, il y a eu des efforts sur les permis de construire avec l'obligation de mettre 30 % d'énergie renouvelable. (...) Je ne manque pas de travail, le téléphone sonne tous les jours. Mais c'est surtout les démarches administratives (déclaration préalables permis de construire) qui sont encore trop longues comme toujours en France". Quant à l'idée d'installer des panneaux dans les champs attention prévient ce professionnel: " C'est un peu un non sens d'aller mettre des panneaux dans des champs alors qu'on a des toitures partout chez les agriculteurs, équipons d'abord nos bâtiments agricoles et industriels".

Panneau solaire et onduleur, chez Kilowatt + à Nesmy en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

