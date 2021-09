Pas de grands jeux romains dans les arènes de Nîmes cette année

Pas de grands jeux romains à Nîmes cette année. Ils étaient prévus du 8 au 10 octobre dans les arènes de Nîmes mais Culturespaces, l'ancien délégataire, a tout annulé pour des raisons sanitaires. Colère de la Ville de Nîmes qui "_condamne une décision unilatérale qui pénalise les Nîmoi_s", je cite. Des milliers de personnes, depuis 10 ans, assistent à ces représentations dont "les retombées économiques sont considérables". Et Jean-Paul Fournier de préciser que la Ville avait pourtant "travaillé avec Culturespaces à une édition allégée". La ville, conclut-il, "décidera des suites qu'elle entend réserver à cette décision".

"Un événement qui draine des milliers de personnes."

La plus grande reconstitution historique au monde, "César, la conquête de Rome", est donc annulé. Culturespaces ne veut pas polémiquer et évoque, elle aussi dans un communiqué, "les contraintes et les incertitudes" qui pèsent notamment dans le cadre "d'un transfert de délégation" (entre Culturespaces et EDEIS, Ndlr) qui s'achève le 31 octobre.

Mais c'est, indique Christophe Beth le directeur de Culturespaces ,"plus les contraintes de circulation en Europe et l'obligation du pass sanitaire pour les figurants et les spectateurs" qui ont imposé cette décision.