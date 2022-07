Pas-de-Jeu : l'arrêté municipal interdisant les poids lourds suspendu par le tribunal administratif

La préfecture des Deux-Sèvres avait attaqué l'arrêté municipal pris le 7 juin par la mairie de Pas-de-Jeu et qui interdisait la traversée des camions dans la commune. Le tribunal administratif de Poitiers a décidé la suspension de cet arrêté hier soir.

Elle espérait obtenir gain de cause, estimant être "dans son bon droit, pour la sécurité de ses administrés". Maryline Gelée, la maire de Pas-de-Jeu, n'a visiblement pas été entendue. Depuis hier soir, son arrêté interdisant le passage des camions dans la commune a été suspendu par le tribunal administratif. S'il ne s'agit pas d'une annulation pure et simple, la traversée des poids lourds est à nouveau possible, jusqu'à nouvel ordre.

"Elle ne s'est de toute façon jamais arrêtée, les gendarmes laissant librement les camions passer dans le village malgré la décision municipale" explique un élu local. Pour la préfecture des Deux-Sèvres qui contestait cet arrêté, c'est une victoire. "Il fallait débloquer la situation. L'axe est très emprunté par les transporteurs du secteur. Une déviation aurait posé un problème de surcoût à l'heure où la profession est déjà impactée par la flambée des prix des carburants. Ce n'était pas tenable. Il va falloir à présent mettre tout le monde autour de la table pour apaiser la situation" décrypte, sous couvert d'anonymat, une source au sein de la préfecture de Niort.

Contactée, la maire de Pas-de-Jeu préfère ne pas réagir à chaud et devrait s'exprimer "dans les prochains jours par voie de communiqué de presse, après avoir consulté nos avocats". Pas sûr que la bataille en reste là.