Pas de licenciement chez KaliStrut Aérospace à Saint-Vallier : le personnel soulagé avant Noël

Le Père Noêl est passé chez Kalistrut Aérospace à Saint-Vallier

Il y a trois mois, Kalistrut Aérospace sous-traitrant dans l'aéronautique annonçait un PSE avec 80 suppressions de poste. Au mois de novembre, ce PSE était réduit à 52 postes mais aujourd'hui il n'est plus question de licenciement sur le site de Saint-Vallier dans le nord de la Drôme. L'intersyndicale, CFDT et CGT avec l'aide de l'expert-comptable du CSE ont pu démontrer qu'il y avait une alternative au PSE avec l'ALPD, l'activité partielle de longue durée. L'accord a été signé par la direction et pour le syndicat CFDT Métallurgie Drôme-Ardèche, c'est une victoire du dialogue social. C'est aussi un grand soulagement pour les salariés et leurs familles avant les fêtes de fin d'année.