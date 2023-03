Les formations de gauche et les syndicats dénoncent avant tout la méthode, quelques heures après l'adoption de la réforme des retraites sans vote, grâce à l'utilisation de l'article 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne. Pour Peio Dufau, responsable CGT, " le mouvement n'avait pas perdu de sa vigueur ces derniers jours, il y avait des dizaines d'années qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. C'est une première victoire pour les syndicats, le 49-3, ça montre clairement qu'on a gagné. C'est une première victoire, mais on n'a pas réussi à ce que la réforme ne passe pas, mais on va s'y employer dans les prochains jours ".

La mobilisation va continuer pour le responsable CGT, parce que " rien n'est décidé, on a vu Elisabeth Borne à moitié en pleurs elle sait qu'elle a perdu son poste. Ses articles n'ont pas été discutés ni à l'Assemblée, ni au Sénat non plus ".

Une méthode "brutale, choquante", selon Mercedes Graciet, la porte-parole de la CFDT Pays Basque. "C'est une poursuite du passage en force de cette réforme qui est pourtant dénoncée par tous comme injuste et brutale depuis le début. Mais c'est aussi un révélateur : contrairement à ce qu'avait dit le gouvernement, il n'a pas de majorité politique, comme il n'y a pas de légitimité sociale".

Adoption de la réforme ne veut pas dire fin du mouvement. Les motions de censure contre le gouvernement seront débattues ce lundi 20 mars au Parlement, alors que le mouvement syndical va "poursuivre son action de dénonciation, de mise en garde pour obtenir le retrait, tout en encadrant peut être la colère qui s'est quand même exprimée à plusieurs endroits et qu'on ne souhaite pas", précise la responsable CFDT qui déplore que "gouvernement semble ne pas vouloir entendre".

Jeudi, l'intersyndicale a bloqué l'accès au port de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

Crise politique et crise sociale

Pour Mercedes Graciet, la crise est déjà là : "crise politique, crise sociale majeure et, c'est évident, qui va être amplifiée par ce passage en force. Donc là le risque pour le président et le gouvernement, c'est un risque financier, un risque majeur, et ce qu'on dénonce nous depuis janvier, on met en alerte à chaque fois sur ce risque d'explosion sociale".

