Pas de métro à Toulouse ce mardi ?

"Il y aura quasiment 100% d'agents grévistes sur le métro", assure la CGT. Les agents de Tisséo seront en grève ce mardi à Toulouse. Le métro pourrait ne pas circuler de la journée. Ils demandent notamment une augmentation des salaires.

La sécurité ne serait pas assurée

En temps normal, huit à dix opérateurs surveillent via des écrans le bon fonctionnement des rames automatisées des lignes A et B. Avec la grève, il serait possible de faire rouler le métro avec deux personnes, en mode dégradé. Des directeurs habilités qui pourraient prendre le relais. Mais cela ne suffit pas.

La sécurité ne pourrait pas être assurée en cas d'incident. Aucun personnel ne pourrait être présent s'il fallait évacuer une station ou encore s'il y avait une intrusion. Un usager tapant sur les portes palières arrêterait automatiquement le métro également. Tisséo doit communiquer ce lundi dans la journée au sujet de cette grève. Du côté des bus, la circulation devrait également être très impactée, notamment entre 10 heures et 14 heures.