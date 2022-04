Pas de métro dimanche, pour le match OM-Lyon au Vélodrome

Il n'y aura finalement pas de métro à Marseille ce dimanche 1er mai jour du match au vélodrome entre l'OM et Lyon (20h45). Face aux pressions du syndicat CFDT qui demande de respecter le 1er mai chômé des traminots, la Métropole renonce a faire fonctionner le métro entre 18h et minuit et demi.

"Il y a déjà eu par le passé des matchs de football le 1er mai et cela s'est très bien passé (...) Le 1er mai c'est la fête du travail donc il est normal que le 1er mai soit chômé"-Patrick Rossi, CFDT

Il est hors de question de faire travailler les agents le 1er mai pour Patrick Rossi de la CFDT : "les gens prendront leurs dispositions ! Il y a déjà eu par le passé des matchs de football le 1er mai et cela s'est très bien passé (...) Le 1er mai c'est la fête du travail et il y a des gens qui sont morts pour le 1er mai donc il est normal que le 1er mai soit chômé. Que ce soit l'OM ou un autre club, c'est une entreprise privée ! Donc on allait utiliser l'argent pour une entreprise privée et c'est antinomique avec ce que doit être le service public. Donc il n'y aura ni métro, ni bus, ni tramway".

Il sera donc très compliquer de rejoindre le stade et de circuler aux abords du Vélodrome ce dimanche.