Pas de nettoyage dans les rues ce week-end à Cherbourg après les marchés

Dans le cadre de la nécessaire harmonisation des pratiques entre les anciennes communes désormais réunies au sein de Cherbourg-en-Cotentin, les élus souhaitent revoir le système de partage des heures supplémentaires réalisées par les agents du service de la propreté urbaine. Sauf que d'après les agents, cela risque de se traduire par des pertes de revenus pouvant aller jusqu'à 1000 euros par an pour certains fonctionnaires.

Une situation jugée inacceptable et qui a poussé le personnel à se mettre en grève jeudi, dans le cadre du mouvement social national à l'appel de plusieurs syndicats. Ce vendredi matin, une réunion avait lieu entre les agents et les élus mais elle a tourné court, les agents estimant que leurs revendications n'étaient pas entendues. "On ne veut pas perdre nos acquis", souligne Florent Lavagnini, porte-parole des grévistes. Et pour maintenir la pression sur la municipalité, les agents ont donc décidé de se mettre en grève ce week-end. "On ne nettoiera pas les rues, notamment après les marchés de samedi et dimanche, ni après la braderie des commerçants. Et si la mairie ne nous entend pas, on recommencera le week-end prochain", conclut le porte-parole.

De son côté, par la voix de Bertrand Lefranc, adjoint en charge de la propreté urbaine, la mairie rappelle l'ambition qui est la sienne de traiter tous les agents de manière équitable, en réfléchissant à la meilleure manière de répartir le volume annuel d'heures supplémentaires générées notamment par les événements festifs organisés sur la voie publique.