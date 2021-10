Pas de pass sanitaire dans les stations de ski cet hiver : le soulagement aux Angles

Un "ouf" de soulagement a sans doute parcouru les Pyrénées ce jeudi. Jean-Baptiste Lemoyne le secrétaire d'état au Tourisme a assuré lors de l'assemblée des maires des Alpes-de-Haute-Provence que le pass sanitaire ne serait pas exigé pour accéder aux pistes de ski.

Jérôme Meunier, le directeur de la station des Angles, y voit un premier point positif : "déjà c'est l'annonce qu'on sera ouvert cet hiver même si on y croyait très fortement, c'est une très bonne annonce". L'autre point positif c'est la facilité de gestion du domaine.

"C'est vrai que si on avait eu l'obligation de vérifier les pass, cela aurait été une contrainte technique, humaine... Une contrainte pour les clients qui aurait pu être dissuasive. C'est un vrai ouf de soulagement" Jérome Meunier directeur de la station de ski des Angles.

Invité du journal de 18h ce jeudi sur France Bleu Roussillon, le patron du domaine skiable des Angles rappelle aussi que le ski est "une activité de plein air, à faible risque" [de contamination au Covid-19, NDLR] et que, finalement, la décision du gouvernement est assez logique, même si "notre clientèle fréquente des hôtels et des restaurants, elle a donc un pass sanitaire".

Frémissement dans les réservations

"On va pouvoir enfin ouvrir et donner du plaisir aux gens, sourit Jérôme Meunier, et on sent aujourd'hui qu'il y a un frémissement que les gens ont envie de prendre l'air".

Le directeur de la station capcinoise espère donc que cette annonce va véritablement lancer les réservations de forfaits et de locations pour les vacances. Histoire d'effacer l'année blanche et les remontées mécaniques à l'arrêt de l'hiver dernier.