Pas de pénurie de carburants à l'horizon dans les Landes

Il n'y aura pas de pénurie de carburants dans les Landes. Plusieurs syndicats appellent actuellement à la grève à TotalEnergies et Esso-ExxonMobil pour demander des augmentations de salaires. Conséquence : des dépôts pétroliers et des raffineries sont bloqués, et un tiers des stations essence de France connaissent des pénuries ce mardi 11 octobre.

Pour accélérer leur réapprovisionnement, la Première ministre Elisabeth Borne a d'ailleurs annoncé ce mardi la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburants du groupe Esso-Exxonmobil, où un accord salarial a été conclu lundi par deux organisations syndicales, majoritaires à l'échelle du groupe mais pas de ses raffineries.

Des carburants en provenance de Loire-Atlantique et d'Espagne

Ces pénuries touchent particulièrement le Nord et le Sud-Est du pays, mais quasiment pas les Landes. En effet, les raffineries et les dépôts de carburants qui fournissent le département ne sont pas bloqués. La majorité du carburant qui remplit les pompes des Landes vient de Gironde et du dépôt pétrolier de Bassens, qui est lui-même fourni par la raffinerie de Donges, près de Nantes, et celle de Bilbao, en Espagne. Il n'y a aucune raison de penser que ces deux raffineries seront bloquées dans les jours ou semaines qui viennent, et elles n'ont actuellement pas de problème de stock.

Ainsi, sur les 105 stations-service du département, il n'y a guère que les stations Total qui connaissent des ruptures de carburant, mais qui s'expliquent surtout par la ristourne appliquée dans ces stations . Et même s'il y a quelques stations à sec, cela se limite à deux ou trois par jour, selon le décompte de la préfecture des Landes. Elles sont une dizaine à avoir chaque jour des ruptures partielles. Il n'y a donc aucune restriction à l'ordre du jour, contrairement à certains départements.

Vous pouvez donc tranquillement remplir votre jerrican pour faire le plein de votre tondeuse, mais à condition que chacun reste raisonnable et ne soit pas tenté de faire du stock inutilement.