Pas de pénurie de carburants dans la Somme !

Si plusieurs dépôts de carburants sont toujours bloqués ce mardi dans l'ouest de la France, ce n'est pas le cas des dépôts qui alimentent le département de la Somme . Pourtant de nombreux automobilistes cèdent à la panique et font le plein dans les stations services du département.

Amiens, France

Beaucoup de stations services de la Somme n'étaient plus en mesure ce mardi après midi de distribuer de l'essence et du diesel. Elles ont été prises d'assaut par des automobilistes inquiets par le mouvement de grève du 5 décembre. La préfecture de la Somme explique qu'il n'y a pas de rupture dans les livraisons . Certaines stations dévalisées ont du fermer plus tôt que prévu ce mardi après midi.