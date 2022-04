Pas de plis électoraux : les facteurs de Crest font grève avant le dernier tour de la présidentielle

Les habitants de Crest et des alentours ne recevront peut-être pas la propagande électorale dans leur boîte aux lettres avant le second tour de la présidentielle. Un préavis de grève, très suivi dans le secteur, a été déposé par SUD PTT. Le syndicat dénonce l'absence de compensation financière pour la distribution des plis électoraux.

84 kilos en plus en moyenne par tournée

"La Poste a reçu une enveloppe de 83 millions d'euros pour organiser la distribution des plis électoraux mais les facteurs n'ont aucune compensation", souffle Sébastien Schricke, secrétaire départemental de SUD PTT Drôme-Ardèche-Loire. C'est pour cette raison que 19 facteurs sur 23 du bureau de Crest ne distribueront pas la propagande électorale au moins ce vendredi selon le syndicat.

Pourtant, la charge de travail augmente dans ces périodes assure Sébastien Schricke : "La Poste ne compense plus depuis plusieurs années, elle considère que cela rentre dans le travail normal des factrices et des facteurs. Pourtant, c'est une surcharge de 84 kilogrammes en moyenne pour chaque tournée. Et en plus, sur le second tour à Crest, nous avons reçu les plis électoraux ce vendredi. Il va donc falloir gérer avant samedi soir".

Le syndicat - sans réclamer spécifiquement des primes ou des compensations - souhaite que les facteurs puissent obtenir une partie de l'argent touché par le groupe La Poste pour la distribution des plis électoraux.