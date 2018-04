Alors que la grève à la SNCF reprend pour 2 jours dés ce mardi soir, les syndicats ne font pas de pause. Entre chaque grève, il faut rester mobilisé pour que le mouvement ne s'essouffle pas. Dans la région 3 syndicats sont dans l'action : FO, l'UNSA et la CGT. La CGT où on s'active tous les jours.

Limoges, France

Il n'y a pas de temps mort à la cgt cheminots de Limoges et surtout pas en dehors des jours de grève. Au local du syndicat Hervé Six le secrétaire général procède à l'envoi de mails à tous les adhérents pour leur demander de rester mobilisés et les tenir au courant des avancées "malheureusement il n'y en a pas" dit-il . "Les journées sont très longues" avoue t-il "elles peuvent commencer à 5 heures le matin et se terminer à 20 heures car on veut savoir aussi ce qui se passe à Paris". Et entre les grèves, outre son mandat syndical il reprend son travail de conducteur de train.

"Nous restons déterminés et voulons informer l'opinion publique sur les dangers de la réforme" la cgt cheminots

Loïc Geyl est aussi un élu de la Cgt-cheminots à Limoges et pour lui aussi en dehors des jours de travail l'emploi du temps est chargé surtout à la veille des jours de grève. Il réalise de nouvelles affiches, prépare les tracts ou organise les piquets de grève sur les différents sites de la SNCF à Limoges. "Mais nous laissons passer ceux qui veulent travailler" affirme t-il. Le syndicat dit vouloir privilégier le dialogue y compris avec les usagers pour leur expliquer "les effets néfastes de cette réforme ferroviaire". Nous n'avons pas d'autre choix que le rapport de force face à un gouvernement qui ne nous entend pas explique t-on encore au syndicat.

A Limoges les cheminots grévistes se joindront à la manifestation de la fonction publique prévue jeudi matin.