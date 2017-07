Pas de relâche en période estivale pour les centres stéphanois de Pôle Emploi

Contrairement à quelques idées reçues, la période estivale est plutôt favorable à la recherche d’emploi

En tout cas l’activité des centres Pôle Emploi ne se ralentit pas durant les mois d’été bien au contraire. En plus de l’ouvrage habituel viennent se rajouter un surcroit de travail sur des branches comme l’hôtellerie-restauration, les activités touristiques, les services ou la saisonnalité des récoltes agricoles ou viticoles.Philippe Duluc, responsable d’équipe du pôle emploi du clapier à Saint-Étienne.

Des activités estivales pour Pôle Emploi qui se diversifient Copier

Les responsables des ressources humaines des entreprises, on le voit, sont plus disponible en été pour recevoir directement en entretien les candidats. L'été reste une vraie opportunité pour sa recherche d'emploi. Philippe Duluc Pôle emploi

Mieux, les mois de juillet et d’août moins chargés permettent un contact plus efficace avec les demandeurs d’emploi et tout le monde, semble y trouver son compte.

Maison de l'emploi du quartierr du Clapier © Radio France - yves renaud

L’une des autres activités estivale de pôle, c’est la réception de tous les lycéens, apprentis et étudiants qui quittent le cursus scolaire et qui cherchent un job. Philippe DULUC responsable d’équipe du pôle emploi du clapier à Saint-Étienne.

Philippe Duluc, responsable d'équipe au pôle emploi du Clapier à Saint-Étienne Copier

Prenez le cas d’Antoine 17 ans qui sort tout juste de son CAP de pâtisserie et qui compte bien trouver très rapidement son futur travail. Pendant que certains de ses anciens camarades sont en vacances, lui préfère prendre de l’avance

Antoine avec son CAP patisserie profite de l'été pour chercher un job Copier

Mourad, mécanicien monteur de 30 ans sort tout juste d’un contrat, il a lui aussi a décidé de consacrer son été à la recherche d’un nouvel emploi

Mourad inscrit à pôle emploi depuis quelques jours va chercher tout l'été Copier

Les 4 agences de Pôle emploi de Saint Etienne restent en activité durant l’été au Clapier, à Bellevue, à Chateaucreux et à la Terrasse.

Les agences de Pôle Emploi à Saint-Étienne qui sont en train de préparer activement un forum de l'emploi pour le 9 octobre prochain au centre des congrès du cours Fauriel avec plus de 80 employeurs présents qui offriront sans doute plusieurs centaines de postes.

Les bons chiffres du chômage pour nos deux départements en juin

Dans la Loire au mois de juin, le nombre de demandeurs d’emploi en Catégorie A s’établit à 38 530 soit une baisse de 1.5% sur trois mois. (-580).

Baisse également de 0.1% sur le mois précèdent Mai et de 0.8% sur l’année entière

Chiffre légèrement moins bon que sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône alpes ou la baisse globale est de moins 1.02%

En Haute Loire le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est de 9 310 , une baisse de 1.3% sur 3 mois / de 1.1 % par rapport au mois précédent mai et de - 4% sur l’ensemble de l’année.