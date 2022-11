Pas de réouverture avant février pour le télésiège du Revard, des pertes considérables pour la station

"On nous a clairement coupé une jambe", dit Arnaud Equy, le directeur de Savoie Grand Revard. "L'appareil, c'est 4 personnes à l'année, des postes qui ne seront pas pourvus... mais ce sont aussi de très nombreux autres emplois impactés !" L'incendie d'origine criminelle qui a touché le télésiège du Revard dans la nuit du mardi au mercredi 9 novembre va très durement toucher la station de ski du Revard cette saison. La remise en service n'est prévue, dans le meilleur des cas, que pour début février, les devis sont à peine lancés, la saison s'annonce donc bien tumultueuse, puisque le télésiège dessert 70% du domaine skiable du Revard, et 25% de Savoie Grand Revard (qui regroupe plusieurs stations). Ce sont toutes les pistes noires et rouges de la station qui ne sont plus accessibles.

"On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes", indique Arnaud Equy. Florence Petit-Barat, la gérante du magasin de location de ski "Revard Sports", est très affectée par la situation. Son activité pour cette saison est clairement mise en péril : "Je tenais à ce que tout le monde sache que ces actes condamnent des emplois : on parle de 3 emplois qui ne pourront pas être honorés chez moi, la faute au manque de skieurs lié à la fermeture du télésiège. Je pense qu'on peut viser 50% de pertes sèches".

La Féclaz, le ski de fond, la luge, les points de vue : des alternatives existent

50% de pertes sèches, c'est également l'estimation de Jean-Pierre Pieri, le directeur de l'ESF du Revard : "Nous avons la chance d'accueillir beaucoup de public jeune, que l'on va pouvoir amener sur les pistes bleues et vertes qui restent ouvertes... On peut également compter sur un certain public qui va s'initier au snowboard par exemple. Mais ça ne va pas compenser, nous avons une très grosse activité liée au ski alpin, à la compétition !"

Arnaud Equy et tous les professionnels de la station travaillent maintenant sur des alternatives, pour réussir à fidéliser le public jusqu'en février, en dépit des circonstances : "Nous voulons rappeller que les pistes noires et rouges de la Féclaz restent accessibles. Nous disposons par ailleurs d'un très vaste domaine où l'on peut pratiquer le ski de fond. D'autres activités, comme la luge, nos points de vue, nos terrasses et tout l'aspect contemplatif restent de beaux atouts".

Appel à la solidarité : "on espère que les locaux vont jouer le jeu"

David Lambert, également gérant d'un magasin de sport, lui emboîte le pas : "Chez nous, nous allons proposer 7 trotinettes électriques sur neige, par exemple". Thomas Viollet, qui gère le restaurant des 4 vallées conclut, en " espérant que les locaux, de Chambéry, d'Aix-les-Bains, soient bien présents, jouent le jeu". Il en va de la santé financière du Revard, dans un contexte où les saisons de ski sont déjà un peu plus courtes chaque hiver. Une fois les chiffres de pertes liés à la fermeture du télésiège arrêtés, Arnaud Equy espère un soutien de la part des pouvoirs publics.

Nb : Pour les dépenses déjà engagées, des gestes vont être faits : Sur l'ensemble des forfaits de prévente sur cette saison 2022, des avoirs de 25% utilisables jusqu'aux préventes de la saison prochaine, 2023, vont être proposés.