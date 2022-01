Pas de repreneur pour la Fonderie Alu à Ingrandes

L’annonce a été faite devant l’usine aux salariés vers 11h30 ce mardi matin. A minuit, aucune offre de reprise n’est parvenue aux administrateurs de la fonderie aluminium d'Ingrandes. Le groupe chinois qui était encore en discussion avec la direction a jeté l’éponge hier en fin d’après-midi vers 17h.

Cela signifie probablement le début de la fin pour le fabricant poitevin de culasses même si les fondeurs ont décidé de se battre jusqu'au bout. L’intersyndicale a d'abord demandé un sursis de 15 jours avant que la requête en liquidation ne soit adressée au tribunal de commerce de Paris.

Réunion de la dernière chance avec Renault et l'Etat ?

Elle espère obtenir une réunion de la dernière chance avec Renault et l'Etat pour que l'une des deux parties s'engagent à assurer la poursuite de l'activité. "Nous demandons une mise sous tutelle provisoire, le temps qu'une solution soit trouvée, car le site a de l'avenir. Renault n'a pas de plan B pour la culasse que nous produisons et nous sommes encore liés jusqu'en 2025" appuie le délégué CGT Jean-Philippe Juin.

Pour se faire entendre dans leur requête, les fondeurs ont annoncé dans la foulée le blocage des pièces : aucune culasse ne sortira de l’usine aujourd’hui. Le coup de semonce avant le coup de grâce ? L’espoir continue de s’amenuiser à Ingrandes. Une fois la requête en liquidation transmise à la justice, le tribunal fixera une audience et rendra sa décision : liquidation avec ou sans poursuite d'activité, date de fermeture du site... On y est pas encore mais on s'en rapproche dangereusement.