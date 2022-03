Pas de repreneur pour la Fonderie Alu du Poitou, la liquidation judiciaire se profile

L'espoir s'amenuise toujours plus pour le fabricant de culasses d'Ingrandes-sur-Vienne. Lundi 28 mars, le tribunal de commerce de Paris n'a reçu aucune offre de reprise pour l'usine employant plus de 300 personnes, ouvrant la voie à la liquidation judiciaire.

C'est en visio-conférence, seul de son côté de la caméra, que Jean-Philippe Juin, délégué CGT de la Fonderie Alu et porte-parole de l’intersyndicale CGT/CFE-CGC, a appris la nouvelle. Scène qui ressemble bien à la fin d'une ère. Ce lundi 28 mars, donc, aucun repreneur potentiel n'a déposé d'offre auprès du Tribunal de Commerce de Paris. Après onze mois de redressement judiciaire et de nombreuses tentatives de sauvetage de l'usine de culasses, dont le seul client est Renault, la liquidation judiciaire semble maintenant plus que probable. La production pourrait même s'arrêter d'ici l'été, un an après l'arrêt de la Fonderie Fonte.

Peut-être la fin de 40 années d'activité industrielle pour le site du Nord Vienne

L'équipe de nuit a tenu une assemblée générale ce lundi soir vers 21h pour décider d'éventuelles actions à mener dans les prochaines heures. L'intersyndicale lance un appel à la grève de 24h pour la journée de mercredi. Une journée cruciale avec une réunion entre l'Etat, Renault, la direction et les syndicats, puis un CSE extraordinaire.

Le groupe français Sifa et l'Italien RJ continuent d'avoir de l'intérêt pour le site poitevin, mais ça ne devrait pas suffire. La direction de la Fonderie Alu devrait donc déposer mercredi une requête en liquidation devant le tribunal de commerce. La position de Renault déterminera ensuite la fin de l'activité. Si le constructeur automobile s'est bien engagé à soutenir les volumes de l'usine jusqu'en 2023, certains craignent que cela ne dure plus que quelques mois. Quatre mois tout au plus, avec la fourniture de 100 000 culasses.