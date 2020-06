Pas de reprise de l'activité avant au moins fin juin chez Liberty Wheels à Diors

L'inquiétude et l'attente demeurent pour les salariés de Liberty Wheels à Diors. Le dernier fabricant de jantes en alu français ne reprendra pas l'activité la semaine prochaine, et très certainement pas avant fin juin selon son directeur général Roberto Avelli. Il l'a annoncé aux syndicats en CSE ce jeudi matin. Le problème est le même depuis plusieurs semaines : les commandes tardent à venir. 95% des 287 salariés restent donc au chômage partiel, comme c'est le cas depuis mi-mars.

Les yeux rivés vers les situations de Renault et PSA

Si Roberto Avelli reconnait que la situation de Renault-l'un des principaux clients- est inquiétante, il espère que la montée en puissance prévue chez PSA permettra de redémarrer l'activité à la fin du mois de juin. "PSA à Sochaux devrait repasser à deux équipes à la fin du mois, les volumes de la 3008 devraient augmenter. Les commandes vont quand-même être reboostées." Si il comprend l'inquiétude des syndicats et plus largement du personnel, il veut veut rassurer : "je les comprends, ils viennent de passer presque trois mois en activité partielle mais si le marché repart nous aurons de l'activité. Pas tout de suite au niveau où elle était avant la crise, mais on devrait pouvoir reprendre une activité à un bon niveau." Ce qui voudrait dire en revanche une reprise progressive, donc en gardant certainement dans un premier temps une partie des effectifs au chômage partiel.