Pas de risque de pénuries "à partir du moment où chacun consomme de façon modérée"

La guerre en Ukraine déstabilise les marchés des matières premières. Vous avez peut-être du mal à trouver de l'huile de tournesol par exemple dans certains supermarchés. Mais "à partir du moment où chacun consomme de manière modérée, il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait des pénuries" assure le directeur de l'Association nationale des industries alimentaires Mickaël Nogal, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin.

Parmi les produits en tension, il y a aussi les œufs. "On traverse une crise sur le territoire français avec la grippe aviaire. On a déjà 15 millions de volailles abattues et donc, ça a un impact à la fois sur la volaille et sur les œufs évidemment. Là aussi, encore un effet d'entraînement puisque vous les retrouvez dans d'autres produits élaborés."

Des entreprises agro-alimentaires sont d'ailleurs prêtes à changer de recettes pour faire face à d'éventuelles pénuries. "Si demain, en raison de ruptures dans certains ingrédients qui nécessitent leur remplacement avec des substances qui peuvent contenir des allergènes, les consommateurs verront sur leurs produits un sticker qui permettra d'identifier les changements d'ingrédients."

Des compléments d'informations seront apportés en magasin et sur internet. "Est-ce que c'est pour quelques semaines ? Ça, c'est très difficile à dire. C'est très difficile de se projeter, mais dans tous les cas, l'information aux consommateurs sera garantie."