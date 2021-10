Pas de RSA pour les non-vaccinés privés d'emploi : le président de la Seine-Saint-Denis s'explique

Quinze présidents de département dont Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis ont signé une lettre ouverte envoyée ce vendredi 29 octobre au Premier ministre. Ils ne veulent pas payer le Revenu de Solidarité Active (RSA) aux personnes qui n'ont plus d'emploi parce qu'elles refusent de se vacciner comme le gouvernement les y oblige. Selon eux, c'est à l'État d'assumer ses choix et de payer.

"Le RSA étant un dispositif de compétence départementale [...], il n'est pas acceptable qu'une décision relative à sa gestion soit prise sans consultation avec les Départements", écrivent-ils. Ces présidents de département expliquent aussi leur désaccord par "l'inégalité de traitement" que cette décision entraîne vis-à-vis des autres publics.

Stéphane Troussel s'explique sur ses réseaux sociaux

Le président du département de la Seine-Saint-Denis fait partie des signataires et il s'explique ce dimanche 31 octobre sur ses réseaux sociaux. "Pourquoi faire peser encore une fois la solidarité nationale de manière déséquilibrée sur les départements, touchant d’abord les plus défavorisés d’entre eux ?", questionne-t-il sur ses comptes Facebook et Twitter.

Stéphane Troussel dit interpeller le gouvernement pour lui demander une concertation. "Loin de refuser l’octroi du RSA, comme certains médias ont pu l’interpréter, il nous semble que le RSA n’est pas ici la solution. En effet, les droits de ces salarié.e.s doivent passer au premier rang par le recours à l’assurance chômage", estime le président du département de la Seine-Saint-Denis.