"Pas de saison sans saisonniers", l'association Pôle Pyrénées Métiers de la Montagne cherche des adhérents

L'association a décidé de lancer une campagne d'adhésion pour se financer mais aussi pour collecter les coordonnées des travailleurs saisonniers et des employeurs. Ce sera plus facile pour leur transmettre des informations, parce que pendant la saison, ils ne sont pas forcément très disponibles. Dans les trois stations béarnaises : Gourette, la Pierre-saint-Martin et Artouste, il y a au total 880 saisonniers, et chacun est un cas particulier.

Parmi les préoccupations des saisonniers : le logement et la réforme de l'indemnisation du chômage

L'association avance bien sur le dossier du logement, grâce à des coopérations avec les communes des Eaux-Bonnes ou Arette. Mais alors que la mobilisation se fait autour de la réforme des retraites, les saisonniers sont surtout impactés par la réforme de l'indemnisation du chômage. Une journée d'action est prévue dans les Alpes le 15 février.

L'adhésion ce sera quarante euros pour les employeurs et libre participation pour les saisonniers. Trois réunions sont organisées, avec projection du documentaire "Une belle saison, enquête sur la vie saisonnière" qui présente des portraits de saisonniers ou de salariés en multi-activité. La première réunion se tient ce jeudi soir à Gourette chez "Régis" à 19h ; la seconde, lundi 20 janvier, à la Pierre-saint-Martin au "Mum's bar" à 18h00 , et la dernière le 22 janvier à Artouste. renseignements également sur le site ppmm64