Pas de surprise mais beaucoup de déception à Plombières-les-Bains avec un nouvel été sans curistes

Pas de réouverture avant le mois de septembre pour les thermes de Plombières-les-Bains ! La compagnie des thermes a annoncé un nouveau report au 5 septembre de l'ouverture prévue fin juin. Selon l'exploitant, le chantier de rénovation est marqué par des pénuries de pièces et a pris du retard. Les thermes Napoléon vont connaitre un deuxième été sans curiste, une troisième saison perturbée dans une ville qui accueille en temps normal 4 000 curistes par an.

Pas un bruit à part le chant des oiseaux dans les rues de Plombières désertées. Anatole tient un restaurant, il n'a fait que trois couverts à midi, loin de ce qu'il fait d'habitude : "je fais 15 ou 20 normalement et même plus parfois. Ca va être difficile et je me pose la question : est-ce qu'on va rester ouvert ou on va fermer ?" Le restaurateur a d'ores et déjà fait une croix sur le recrutement de saisonniers pour l'été. Pierre tient une boutique de brocante, il est ouvert tous les jours. Certes, les 4 000 curistes vont manquer mais le problème est plus profond : "les curistes amènent le passage. Il y a les familles qui viennent tout autour surtout en juillet et août. Ils viennent quatre ou cinq jours et ce sont ces gens qui nous font vivre".

Les thermes de Plombières-les-Bains n'ouvriront pas pendant l'été 2022 à cause d'un chantier qui se prolonge © Radio France - Cédric Lieto

Le thermalisme, "une monoculture"

Depuis sa parfumerie qui donne sur les thermes Napoléon, Marcel constate la dégradation du bâtiment, mal entretenu selon lui. Cette fermeture prolongée montre à quel point la commune est dépendante du thermalisme : "l'économie de Plombières ne vit quasiment que par les thermes, c'est quasiment une monoculture comme les mines dans le bassin houiller. La municipalité se donne beaucoup de mal pour attirer du touriste mais les touristes arrivent et ensuite, que faire ?"

Pas grand chose à faire malgré des atouts entre commerces trop peu ouverts d'un coté et de l'autre une municipalité critiquée pour son manque d'initiative. La maire Lydie Barbaux espère encore sauver l'été. Il faut encore savoir comment.