Ardèche : pas assez de saisonniers vaccinés, pas de télésiège au col de Rousset

Non seulement la station du col de Rousset (Ardèche) n'ouvre pas son domaine alpin de manière anticipée ce samedi 11 décembre comme Font d'Urle, mais le télésiège ne fonctionnera pas non plus le 18 décembre. En cause : non pas le manque de neige, mais le manque de saisonniers munis d'un pass sanitaire. Le col de Rousset n'est pas en mesure de rouvrir son domaine à 100% pour les vacances de Noël.

Sur l'ensemble des sites drômois, environ un tiers des saisonniers habituels n'a pas son pass sanitaire valide. La proportion est encore plus importante au col de Rousset, où environ un saisonnier sur deux est dans cette situation. Or celui-ci est demandé pour certains postes clés tels que les conducteurs de téléskis et de télésièges.

"Toutes les fonctions ne sont pas obligatoirement tenues par des gens qui ont le pass sanitaire, par exemple les activités de ski de fond. Mais il nous manque aujourd'hui essentiellement les postes de conducteurs de télésiège et de voltigeurs." - Christian Morin, le président des Stations de la Drôme

Christian Morin, le président des Stations de la Drôme parle d'un chef d'exploitation et de deux conducteurs de télésiège manquant à l'appel. Les voltigeurs - indispensables pour sécuriser le télésiège - sont aussi en nombre insuffisant. L'heure est au recrutement : des pisteurs retraités sont contactés, des appels à candidature sont lancés, avec des réponses en ce qui concerne la conduite de téléskis. En revanche, difficile de trouver un conducteur de télésiège ou un voltigeur en si peu de temps - des professions aux compétences bien spécifiques. "Ils doivent être titulaires d'une formation, qui prend du temps. C'est pour cela qu'on a des difficultés. On a sous-estimé le nombre de personnes qui n'ont pas le pass sanitaire" admet le président des Stations de la Drôme.

"On a quand même le plateau de Beure ouvert pour faire du ski nordique" - Christian Morin, le président des Stations de la Drôme

Le télésiège du col de Rousset ne devrait donc pas fonctionner pendant au moins un mois et demi, le temps de trouver le personnel nécessaire. Environ une trentaine de saisonniers au total travaillent la saison de ski dans la station. L'objectif affiché : faire tourner le télésiège à la mi-janvier, en vue des vacances de février.