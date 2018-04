A la grève des cheminots s'ajoute aujourd'hui et demain à Poitiers, celle des conducteurs de bus urbain Vitalis. Un mouvement dans le cadre des négociations annuelles particulièrement suivi.

Poitiers, France

Une fois n'est pas coutume, cette grève a été lancée par l'ensemble des cinq syndicats. Conséquence, 75% des personnes font grève et seulement 30% des bus roulent selon les chiffres donnés ce matin par la direction. Les salariés s'inquiètent de la disparition possible de certains acquis. Selon les syndicats, la direction voudrait notamment imposer un jour de carence en cas d’arrêt maladie. Mais le principal grief porte sur le climat social, détestable selon la CFDT. Depuis son arrivée, affirme le syndicat, le directeur ne dialogue pas et n'a rien fait pour empêcher le déclenchement de la grève. Notez qu'une négociation doit cependant débuter à 14h.