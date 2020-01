"Pas de trains, pas de clients" : à Reims, les taxis souffrent de la grève SNCF

Reims, France

Censé être l'un des mois les plus bénéfiques de l'année, ce mois de décembre 2019 restera pour les taxis rémois un petit cauchemar. Devant la station de la gare de Reims Centre (Marne), l'une des plus fréquentées de la ville, les chauffeurs stationnent les uns derrière les autres en attendant les rares clients qui descendent de leur train. "C'est une gare névralgique, avec le TGV, il y a beaucoup de commerciaux, notamment, qui viennent de Paris et d'habitude on ne chôme pas", affirme Pascal Faure, président des Taxis de Reims. "Le problème c'est qu'en décembre il n'y avait quasiment pas de trains et pas de trains, pas de clients. Nous n'avons pas encore fait le calcul précis mais on peut estimer une perte de chiffre d'affaire de 30 à 40%, rien qu'en décembre", constate l'artisan.

Les trains reviennent, pas les clients

Certes depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le 5 décembre et depuis les perturbations durant les vacances, le trafic ferroviaire s'est légèrement amélioré mais pas de quoi rassurer les chauffeurs de taxis rémois. "Oui il y a des trains affichés sur les écrans des gares, mais ces trains sont moins remplis qu'avant. Les gens ne sont pas prêts à reprendre le train, ils ont des alternatives comme les bus ou le covoiturage", explique Pascal Faure. Le président des taxis rémois "espère une reprise progressive" de son activité mais celle-ci est encore loin d'être ressentie chez ses confrères artisans.