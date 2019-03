Pas de tramway, peu de bus, des écoles fermées pour la grève du 19 mars à Nice

Par Violaine Ill, France Bleu Azur

Des perturbations sont attendues pour la journée de grève intersyndicale lancée dans les secteurs publics et privés ce mardi 19 mars. Dans les Alpes Maritimes, l'éducation et les transports sont les secteurs les plus touchés.