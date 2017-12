La grève a été reconduite à l'usine de retraitement Areva la Hague après un vote en assemblée générale ce jeudi 21 décembre. Un mouvement lancé le 3 décembre, pour une durée illimitée par une partie des salariés postés. En cause; le changement de modalité de récupération des jours fériés.

Beaumont-Hague, France

Les salariés grévistes réunis en assemblée générale à Equeurdreville ont voté ce jeudi 21 décembre la poursuite de la grève sur le site Areva La Hague, mouvement lancé en début du mois, le 3 décembre, pour une durée illimitée par une partie des salariés postés.

En cause : un projet de la direction concernant la récupération des jours fériés. Treize jours qui ne pourront plus être récupérés en jours de repos mais seront obligatoirement compensés financièrement Les grévistes craignent que ce soit le début de la remise en cause d'autres acquis .

Mise à l'arrêt progressive des ateliers

La direction a reçu les grévistes cette semaine et assure que le dialogue est maintenu, mais elle souligne que chacun aujourd'hui doit faire des efforts et que ce changement est capital pour la compétitivité du site et au-delà de tout le groupe.

L'arrêt pour maintenance de l'usine Areva La Hague est prolongé du fait de la grève. © Radio France - Jacqueline FARDEL

La direction a décidé d'une mise à l'arrêt progressive des ateliers et le personnel non gréviste pourra être mobilisé de façon transitoire sur des taches annexes ( maintenance, nettoyage dans les ateliers ). La production, avait déjà été interrompue pour maintenance en novembre. Un arrêt qui s'était prolongé en raison de découverte de fibres d'amiante sur des matériaux isolant les tuyauteries.

Selon les syndicats le mouvement de grève est aujourd'hui suivi par 40% du personnel posté. la direction estime ce chiffre à 10%

Une nouvelle assemblée générale est prévue le 4 janvier prochain, après un mois de grève.