Pas de trêve estivale possible pour l'usine vosgienne de vélos électriques Moustache

La direction de Moustache Bikes avait déjà alerté au début du printemps sur l'allongement des délais pour fournir aux clients leurs vélos électriques commandés à la suite du premier confinement. Allongement sur fond de forte demande, de pénurie de composants et de pièces, associée à une explosion des coûts de transports. La situation ne s'améliore pas.

Peu de pièces et de bateaux pour les transporter

Dans un post Facebook, Moustache Bikes explique à ses clients et revendeurs les raisons des retards de livraisons constatés ces derniers mois. Il y a d'abord "les très fortes perturbations au niveau des approvisionnements en pièces et composants". Les usines en Asie sont régulièrement reconfinées pour des cas de Covid et la demande en pièces a progressé. Autre difficulté, le transport vers l'Europe via la mer, avec peu de bateaux disponibles et des prix qui augmentent.

Les solutions alternatives pour l'achat de composants ne seront effectives qu'au second semestre. Moustache explique tout faire pour rattraper ce retard. Conséquence : l'usine de Thaon-les-Vosges qui emploie 150 personnes ne fermera pas cet été. Pour autant, le fabricant ne peut pas s'engager sur des dates de livraisons définitives, les délais pouvant varier d'un jour à l'autre.

