Ils entament aujourd'hui leur 68ème jour de grève. Les salariés chargé de l'entretien à l'hôtel Holiday Inn de Clichy sont déterminés. Ce dimanche 24 décembre, ils faisaient un "réveillon sandwich" place de l'Opéra à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail et leurs salaires.

Ils étaient une centaine de 19 heures à 23 heures ce dimanche 24 décembre. Grévistes de l'Holiday Inn de Clichy et leurs soutiens, ils ont préféré passer noël face à l'hôtel Intercontinental, place de l'Opéra.

Ils dénoncent des mutations forcées, des heures supplémentaires non rémunérées, et du harcèlement de la part de leurs supérieurs.

Le #ReveillonDesInvisibles bat son plein place de l'Opéra à Paris. La solidarité réchauffe les cœurs ! pic.twitter.com/VxOSkLtWW5 — CNT- SO (@cntso_fr) December 24, 2017

Être ici, c'est une manière de montrer aux donneurs d'ordre qu'on ne baisse pas les bras. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, au chaud, on est dehors à manger des sandwichs froids mais on continue le combat." - Mirabelle, salariée depuis 11 ans.

Les salariés ne veulent plus passer par le prestataire de nettoyage Héméra qui les emploie. Plus largement, ils dénoncent donc le silence de l'hôtel, les "donneur d'ordres". Ils entament aujourd'hui leur 68ème jour de grève et prévoient de manifester le 10 janvier prochain, face à l'Holiday Inn de Bruxelles, à deux pas du Parlement européen.