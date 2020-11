Pas de vente des Hospices de Beaune ce dimanche

C'est un coup de tonnerre dans le monde du vin. La 160° édition de la vente des Hospices de Beaune est reportée à une date ultérieure. Le Conseil des Ventes, l'organisme qui régule les enchères en France, maintient que cet événement est contraire aux règles du confinement, alors qu'il avait reçu le feu vert de la préfecture de Côte-d'Or.

La vente devait se tenir ce dimanche sous la halle de Beaune avec 250 personnes, deux fois moins que d'habitude, et même le parrain, Marc Lavoine devait être en visio-conférence.

Le Conseil des Ventes assure qu'il n'a jamais souhaité faire capoter cet événement, mais demande à Christie's, la société qui organise cette vente de se plier aux mêmes règles que tout le monde. La seule solution est une vente à huis clos sans public via internet.

L'événement reporté

Après une journée de négociations et de discussions intenses, la préfecture de Côte-d'Or et la ville de Beaune ont finalement décidé de reporter cette vente de prestige à une date ultérieure.

Ils l'expliquent dans le communiqué suivant :

"Le Conseil des ventes volontaires, organe régulateur des Maisons de vente aux enchères est intervenu vendredi soir auprès de Christie’s pour annuler cette manifestation. Les discussions qui se sont tenues n’ont pas permis d’aboutir à une solution de nature à pouvoir vérifier la sécurité sanitaire dans des délais aussi brefs. Dans ces conditions, en accord avec le maire de Beaune, le préfet de la Côte-d’Or juge préférable le report de cet événement afin d’en préserver la sérénité, de recueillir l’adhésion de tous les acteurs et d’en garantir la bonne sécurité.

Les services de l’État continueront naturellement à travailler avec les organisateurs pour dégager dans des délais aussi rapprochés que possible et en tenant compte des impératifs sanitaires le déroulement de cet événement important qui contribue à l’équilibre financier des Hospices de Beaune et qui participe à la réputation des vins de Bourgogne sur notre territoire et au-delà. »

Ironie de l'histoire, la vente de ces grands crus sert justement à financer l'hôpital de Beaune et la vente de la pièce maîtresse doit revenir cette année à la Fédération Hospitalière de France.

C'est la 3e fois en 160 ans que la vente ne peut se dérouler à la date prévue. La première fois en 1956, c'était la faute à des intempéries qui avaient gâté les vendanges, la deuxième fois c'était en 1968. Aujourd'hui, à quelques heures des enchères, c'est la rigueur du Conseil des Ventes qui fait tousser tous les amateurs de vins.